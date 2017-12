Incidente lungo la provinciale 84: tre persone finiscono in ospedale

Le loro condizioni di salute non sarebbero preoccupanti

Di: Redazione Sardegna Live

Un incidente stradale si è verificato questa sera, intorno alle 18.30, lungo la provinciale 84, proprio all’altezza del bivio per Burgos e Bottida.

Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. Secondo le prime informazioni, su una vettura viaggiavano due ragazze di Nuoro, mentre nell’altra alla guida c’era un ragazzo che sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Bono e il personale medico del 118 e i Vigili del fuoco.

Le tre persone sono state accompagnate all’ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti del caso, per fortuna le loro condizioni di salute non sarebbero preoccupanti.