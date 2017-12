PREMIO SARDEGNA LIVE 2017 | Il candidato David Holm

Di: Redazione Sardegna Live

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL REGISTA DAVID HOLM, CANDIDATO AL PREMIO SARDEGNA LIVE 2017 (VOTA QUI)

Il giovane regista californiano David Holm ha firmato lo spot della birra Ichnusa che nel corso del 2017 ha mostrato a milioni di telespettatori e internauti alcune fra le più suggestive immagini della nostra Isola.

La campagna pubblicitaria "Ichnusa - Anima sarda" ha conquistato a Milano il 49° Key Award per la sezione "Bevande e alimenti". Un riconoscimento prestigioso dedicato ai film pubblicitari.

Le bellezze dell'isola e i suoi più profondi caratteri identitari sono stati rappresentati con attenzione. La baia di Porto Ferro, i pescatori di Alghero, i murales di Orgosolo, la reggia nuragica di Barumini, i Mamuthones di Mamoiada dipingono un affresco affascinante di un'Isola che continua a stupire.

Lo spot Ichnusa, prodotto da The Family per l'agenzia Leo Burnett, è andata in onda sulle principali reti televisive.

