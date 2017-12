Dal 27 al 30 dicembre il “Sardinia Anima Mundi”

Laboratori, musica e degustazioni per la seconda edizione del festival organizzato dell’Amministrazione comunale

Di: Antonio Caria

Grande attesa a Cuglieri per la seconda edizione di “Sardinia Anima Mundi”, il festival promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione di numerose attività produttive e associazioni culturali e in programma dal 27 al 30 dicembre.

Sotto il coordinamento artistico dell’associazione Jana Project, la manifestazione oltre che proporre vari percorsi spirituali e di convivialità, ha l’intento di promuovere l’idea di un territorio consapevole del valore del proprio patrimonio e aperto ad accogliere altre espressioni culturali.

Tutto questo attraverso delle tradizioni, della storia e dell’archeologia, la condivisione dei saperi e dei cibi locali. Promuove la cultura e l’arte attraverso spettacoli, performances, mostre ed escursioni.

Le attività si apriranno tutti i giorni alle 10.00 con un itinerario composto da 40 postazioni dove, oltre alla degustazione delle pietanze tipiche come le panadas, il pane, l’olio, ilvino, le carni, i formaggi, i legumi e i dolci del Montiferru, sarà possibile riscoprire le antiche usanze e i costumi di un tempo, come sa “Prendidura” e la tipica maschera del carnevale de “Sos cotzulados”.

Inoltre, grazie alla collaborazione dell’Associazione Marafé, sarà aperto il museo archeologico con le visite guidate al alle rovine di Casteddu Etzu, il Castello del Montiferro.

Una delle novità di questa edizione arà l’inaugurazione de “ La Via dell’Olio”, percorso guidato dedicato all’attività produttiva che meglio caratterizza il territorio di Cuglieri: dall’olivastro millenario al museo dell’olio, i cuglieritani racconteranno i segreti della coltivazione degli olivi, le tecniche di raccolta, l’evoluzione nella spremitura, conservazione e commercializzazione.

Spazio anche alle esposizioni, allestite tra il centro storico e l’ex-Seminario, con allestimenti dedicati a “Sos cotzulados” e agli abiti storici dell’associazione Ampsicora.

Inoltre saranno allestite due mostre fotografiche: la prima “Presenze/Assenze” di Umberto Fara e la seconda “1927-2017 Storia del Seminario Regionale” a cura del FotoClub Montiferru). Per i bambini verrà proposto un laboratorioitinerante di animazione alla lettura a opera della cooperativa “La Famiglia e liberamente ispirato al racconto di Jill Tomlinson "Il gufo che aveva paura del buio". Corfermato l’appuntamento con l’erboristeria popolare per conoscere le erbe spontanee.

La parte concertistica vedrà insieme artisti internazionali ed esponenti del panorama musicale isolano. Il 27 e il 28 si esibiranno dei giovani artisti iraniani come Soheil Shayesteh (violino e kamancheh) e Kiarash Roozbahani (tar e setar). Il 30 dicembre si terrà “La Via della Seta”, un progetto originale che vedrà la partecipazione del sassofonista Enzo Favata.

Un’altra esposizione sarà curata da Ali Nadermohamadi che proporrà i suoi scatti fotografici in “Teheran New Era”, una serie di ritratti di vita quotidiana nella capitale iraniana.

Alessandro Cau curerà uno spazio dedicato a “S’erchitu”, l’uomo-bue delle leggende popolari sarde (27 dicembre). Nella stessa giornata, nella Chiesa dei Cappuccini saranno ospitati due concerti: si comincia con il jazz di Mingus rivisitato dal duo composto da Maria Vicentini alla viola e Salvatore Maiore al contrabbasso. A seguire i canti della tradizione sarda con il coro “Nostra Signora ‘e Su Rosariu” di Sennariolo. Il 29 dicembre sarà la volta del “Cuncordu di Castealsardo”.

Il 28 dicembre, all’ex teatro del seminario, ancora esibizioni di voci maschili con l’ensemble statunitense Cedric Shannon Rivers & Brothers in Gospel che proporrà dei canti gospel della tradizione afroamericana.