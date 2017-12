Sindaco di Desulo condannato a 5 mesi. Salvatore Masia: «sono certo che riuscirà nei prossimi gradi di giudizio a dimostrare le sue ragioni»

Il Sindaco di Cheremule e presidente dell’Unione dei Comuni del Meilogu ha voluto dire la sua sulla vicenda che ha visto coinvolto Luigi Littarru

Di: Antonio Caria

Salvatore Masia (Sindaco di Cheremule e presidente dell’Unione dei Comuni del Meilogu) ha voluto esprimere il suo pensiero sulla vicenda che ha visto protagonista Gigi Littarru.

In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, Masia ha voluto esprimere la sua vicinanza e quella dei primi cittadini del Meilogu al loro collega di Desulo rimarcando come «per il massimo rispetto che, come Sindaci, nutriamo nella Magistratura le sentenze - anche quelle che come questa fanno male al cuore - non si commentano ma si accettano. Ma il sentimento che oggi (ieri NDA) pervade noi Sindaci è ben spiegato dalle parole del Sindaco di Bari e Presidente di Anci Decaro : "Ma voi lo fareste il sindaco sapendo che ad ogni firma che mettete o non mettete potreste essere giudicati dei delinquenti?».

«Nella seconda foto (riferimento all’attentato subito dal sindaco Littarru nel 2016 Nda) c'è tutto il resto. C'è l'uomo oltre il Sindaco. C'è la famiglia. C'è una comunità. Ci sono le ragioni che la legge non conosce. Ma le conosce chi vive determinate realtà che vanno governate con l'attenzione e l'accortezza che solo chi le vive può avere onde evitare di fare danni più grandi».

«Gigi é un ottimo Sindaco, coraggioso, membro del CAL e persona seria di cui ho sempre ammirato la schiettezza. Sono certo che riuscirà nei prossimi gradi di giudizio a dimostrare le Sue ragioni. Desulo può essere fiera del suo Sindaco. La sua Famiglia può essere orgogliosa di Gigi. Ci sono caratteristiche di un Sindaco, qualità di un uomo e una reputazione che nessuna sentenza potrà cancellare».