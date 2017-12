Natale all'insegna del bel tempo, peggiora il 26

Le correnti fresche che stanno interessando la Sardegna hanno fatto scendere la colonnina di mercurio, soprattutto nel Nuorese, regalando nevicate a Fonni e punte di -7 gradi in cima al Gennargentu.

Di: Ansa

Vigilia e Natale soleggiati, sebbene con temperature invernali, ma un lieve peggioramento a Santo Stefano. Le correnti fresche che stanno interessando la Sardegna hanno fatto scendere la colonnina di mercurio, soprattutto nel Nuorese, regalando nevicate a Fonni e punte di -7 gradi in cima al Gennargentu.

L'arrivo di un'alta pressione proveniente da ovest offrirà quindi ai sardi un Natale all'insegna del bel tempo. "L'aria fredda che persiste da qualche giorno sull'isola lascerà spazio a correnti via via più miti - spiega il meteorologo Dario Secci - il tutto grazie all'espansione dell'Anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo occidentale. Già da sabato 23 il cambio di circolazione sarà sensibile per via dell'aumento delle temperature massime, che si porteranno sui valori medi del periodo".

Niente piogge dunque per Natale. "L'aumento dei valori di pressione scongiurerà il rischio di precipitazioni - conferma l'esperto - salvo clamorosi ribaltoni dei modelli meteorologici, anche per il giorno di Natale il tempo sarà stabile". La perturbazione è prevista per i primi giorni della prossima settimana.

"Un aumento dell'umidità e della copertura nuvolosa - chiarisce Secci - potrebbe verificarsi a Santo Stefano, quando un flusso più umido da sud-ovest preannuncia un peggioramento delle condizioni meteorologiche che potrebbe concretizzarsi dal 27-28 dicembre". Una indicazione confermata anche dagli esperti di 3bmeteo che ribadiscono un clima "stabile e asciutto" sino al giorno di Natale. "Il tempo sarà di nuovo in peggioramento dalla seconda parte di Santo Stefano - indicano gli esperti del sito web - preludio a un mercoledì di maltempo con piogge e rovesci diffusi. Temperature ancora fredde ma in rialzo". Un quadro che trova d'accordo i meteorologi del Dipartimento meteoclimatico dell'Arpas. "La giornata di domenica 24 sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso salvo maggiori addensamenti sul settore occidentale - fanno sapere dalla centrale operativa - Per lunedì 25 cielo irregolarmente nuvoloso. Le temperature minime tenderanno ad un progressivo aumento, le massime rimarranno stazionarie".