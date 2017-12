Maxi sequestro in un negozio cinese

Sequestrati 370 mila petardi per un peso complessivo di circa mezza tonnellata.

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di prevenzione e vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di manufatti pirotecnici, in occasione delle prossime festività natalizie e del Capodanno, gli agenti della Squadra della Polizia Amministrativa della Questura di Sassari hanno avviato una serie di controlli in numerosi pubblici esercizi volti a verificare la presenza di materiali illecitamente immessi sul mercato ed il rispetto delle condizioni di custodia necessarie a prevenire infortuni o disastri e a garantire la sicurezza e la pubblica incolumità.

Durante gli stessi controlli eseguiti presso l’esercizio commerciale ‘Euro China’ a Sassari, il i poliziotti hanno denunciato il gestore del negozio, per commercio abusivo di materie esplodenti e hanno sequestrato circa 370 mila artifizi pirotecnici per un peso complessivo di circa mezza tonnellata.

Una parte del materiale, circa 75 chilogrammi per 123 mila pezzi, era stoccata in diversi scaffali esposti al pubblico unitamente ad altra merce, in quantitativi di gran lunga superiori ai limiti consentiti dalla legge ed in modo non idoneo ad assicurare le minime condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità. La restante parte è stata rinvenuta occultata in un magazzino, anch’esso privo di ogni requisito di sicurezza. Entrambi i capannoni sono risultati privi della prevista certificazione di prevenzione incendi e l’indagato non era in possesso della licenza prevista dall’art. 57 TULPS, necessaria per detenere il materiale esplodente nei quantitativi sopra indicati.

Sono in corso ulteriori accertamenti volti a verificare la presenza delle previste autorizzazioni per l’esercizio stesso dell’attività commerciale.