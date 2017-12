Auto si ribalta sulla provinciale 58 Nuoro-Orgosolo: feriti due fratelli

Di: Redazione Sardegna Live

Questo pomeriggio, intorno alle 16:30, un’auto, una Fiat Doblò, con a bordo due fratelli di 24 e 17 anni, di Orgosolo, si è ribaltata per cause in corso di accertamento.

L’incidente è accaduto al chilometro 11 della strada provinciale 58, Nuoro-Orgosolo.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro, il personale del 118 con un’ambulanza di base a Oliena, una medicalizzata da Nuoro e i carabinieri.

I due fratelli hanno riportato contusioni varie e sono stati trasportati all'ospedale San Francesco di Nuoro.