I Carabinieri arrestano un 31enne condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti

La sentenza è stata emessa dalla Corte d’appello di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina i Carabinieri della stazione di Talana hanno arrestato Alessio Arzu, allevatore di 31 anni, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'appello di Cagliari.

Arzu dovrà scontare una pena di quattro anni a seguito di una condanna per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso per fatti risalenti al 18 ottobre del 2008.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Lanusei.