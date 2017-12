Finanziaria. Per l’emergenza neve a disposizione 1,5 milioni di euro per i comuni montani

Cinquecentomila euro per tre anni a favore dei Comuni montani per far fronte all'emergenza neve, contributi per rifiuti abbandonati da determinare su richiesta dei centri interessati, 100mila euro per garantire il decoro e la tutela delle spiagge, 300mila per attivare un'assistenza tecnica con lo scopo di accelerare i processi di Via, 5 milioni per tre anni destinati ai Consorzi di bonifica, 50mila euro annui "per la bonifica dei terreni inquinanti attraverso la coltivazione della canapa".

Ecco gli stanziamenti più importanti autorizzati dagli emendamenti della maggioranza all'art. 3 della Manovra 2018 in materia di Ambiente e territorio.

In particolare, la proposta per far fronte alle spese per lo sgombero della neve e l'acquisto e lo spargimento del sale "riconosce - secondo uno dei firmatari, il capogruppo del Partito dei sardi, Gianfranco Congiu - il valore della sussidiarietà tra Regione ed Enti locali in un ambito critico quale è quello della tutela e della incolumità delle persone".

Non passa, invece, la proposta di modifica finalizzata alla rimozione di una balenottera nella spiaggia di Platamona. L'assessora all'Ambiente, Donatella Spano, ha annunciato infatti l'imminente presentazione di una delibera di Giunta per trovare una soluzione.

Il testo dell'articolo approvato dall'Aula prevede il finanziamento di tre milioni e 54mila euro per Comuni con aree deindustrializzate, 4,8 milioni per i Comuni che hanno subito una diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, 340mila euro in tre anni per le Aree marine protette, 427mila euro per la tutela ambientale del Monte Ortobene.

Stamattina l'Aula ha iniziato l'esame dell'articolo quattro in materia di sostegno alle attività economiche.