I mercatini e l’inaugurazione della Casa Pellico per il natale cheremulese 2017

Sabato 23 dicembre il paese del Meilogu proporrà una serie di iniziative dedicate agli adulti e ai bambini

Di: Antonio Caria

Cheremule si appresta a festeggiare il prossimo Natale con una serie di iniziative per adulti e bambini, in programma nella sola giornata di sabato 23 dicembre.

Si partirà alle 15.00, presso il palasport di Thiesi, con l’incontro di pallavolo giovanile tra lo Sporting Chiesi e la Asd Silvio Pellico 3P. Con il contributo di quest’ultima, sarà inaugurata, alle 17.00, la “Casa Silvio Pellico”, in via La Marmora 46. All’interno sarà allestita, per l’occasione, la mostra “Expo Arte di Sardegna Natale a Cheremule” 2017, con vari spazi dedicati all’arte e all’artigianato curati da artisti, artigiani e hobbisti della zona.

L’iniziativa, portata avanti da“Il Centro di Atlantide”, ha come finalità quello di creare un punto d’incontro del Meilogu destinato agli sportivi. Una struttura è già presente a Sassari, in via dei Mille numero 49. L’Associazione ha come scopo quello di promuovere la cultura, il turismo e le bellezze del territorio sardo, specie quello dell’interno.

Il programma, promosso dall’Amministrazione comunale guidata da Salvatore Masia, dalla Consulta giovanile guidata da Simone Giuliani, dalla Pro loco e dal comitato di Sant’Antonio da Padova 2018, prevede, dalle 18.00, nel salone parrocchiale e nelle zone limitrofi, una serie di appuntamenti, tra cui l’accensione delle luci dell’albero di Natale e del presepe, con gli addobbi preparati dai bambini e i mercatini di Natale, con la presenza degli artisti locali.

Spazio anche agli spettacolo “Circo Peluche e la Renna volante di Babbo Natale” della compagnia “Circovagando”, e “Musicando con il Corpo”, un’esibizione canora dei bambini del paese.

Non mancheranno i punti di ristoro, con la degustazione delle caldarroste, della polenta, di varie specialità di carne e vino. Inoltre, sarà presente lo “Stand Birra Natalizia”, con la “Bionda” preparata esclusivamente nel periodo delle feste e servita da fusti a caduta.