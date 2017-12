Sabato 23 dicembre il concerto del “Cuncordu Planu de Murtas”

La Chiesa di Santa Giulia ospiterà il concerto della formazione coristica pozzomaggiorese. In programma anche la recita di poesie del poeta Antonio Maria Pinna

Di: Antonio Caria

Il Natale è fatto non solo di regali ma anche di musica e canti. Grazie all’organizzazione curata dall’Amministrazione comunale di Padria guidata dal Sindaco Alessandro Mura, si svolgerà sabato 23 dicembre, dalle 19.30, nella Chiesa parrocchiale di Santa Giulia, il concerto del “Cuncordu “Planu de Murtas” di Pozzomaggiore.

Nata nel 2010, grazie all’iniziativa di alcuni appassionati di tradizioni di cultura e di canto sardo, l’Associazione culturale pozzomaggiorese ha, tra le sue finalità, quella della valorizzazione della lingua sarda e delle tradizioni locali. Il cinque di gennaio organizza “Sa Elda”, i canti dei tre re che coinvolgono almeno due abitazioni del posto.

Secondo quanto riportato nel loro sito internet, «la scelta del nome "Planu de Murtas" è legato strettamente a quelle che sono le origini del nostro paese. Pozzomaggiore è il capoluogo del Nurkara e nacque come agglomerato di capanne verso il VII secolo in un territorio posto tra la vallata del fiume Temo ed i contrafforti del Marghine, nella zona appunto denominata Planu de Murtas (in sardo è comunemente pronunciato Piena Multa per la vasta presenza, specie un tempo, di macchia mediterranea e quindi di mirto). In seguito gli abitanti si spostarono più a valle e diedero vita, nella zona ancora oggi denominata Bighinza, all'attuale centro abitato».

I canti che verranno eseguiti in questa occasione saranno “Su Ninnidu”, “Anghelos Cantade”, “Ninna Nanna Tesoreddu”, “Agnus Dei”, “Deus ti salvet Maria”, “Babbu ‘e su Paradisu”, “Naschid’est”, “Custu Pizzineddu”, “Magnificat” e “Nadale”. Per l’occasione, Tore Spanu (boghe del cuncordu) reciterà due poesie scritte dal poeta di Pozzomaggiore Antonio Maria Pinna.