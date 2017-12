Divieto di uso alimentare dell'acqua a Fertilia e in zona ospedale civile

Il divieto riguarda le utenze ricomprese nell’abitato di Fertilia e nelle vie Fleming, Mirò, Gaudì, Don Minzoni nel tratto compreso tra via Malta e l’innesto con la rotatoria sulla S.P. 42.

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco Mario Bruno ieri mattina ha firmato due ordinanze relative al divieto d'uso alimentare dell'acqua a Fertilia e in zona Ospedale Civile.

Le ordinanza sono state rese necessarie in seguito alla comunicazione dell'Asl di Sassari Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione - che ha comunicato la non conformità delle acque destinate al consumo umano, prelevate ad Alghero il 13 novembre 2017, nel punto “Alghero Ospedale Civile” e “Fertilia, fontana pubblica Lungomare Rovigno”.

A seguito dei controlli effettuati, le acque destinate al consumo umano sono risultate non conformi per il parametro trialometani e alluminio.

Le medesime acque non possono essere utilizzate dunque per uso alimentare, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, ma possono essere utilizzate per il lavaggio della frutta e della verdura e per tutti gli usi igienici, compresi quelli per l’igiene personale.