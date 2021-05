Concorsone sud, la Sardegna avrà la sua sede di esame

Soddisfazione del Pd per la decisione del dipartimento Funzione Pubblica

Di: Redazione Sardegna Live

Avrà luogo anche in Sardegna nelle date previste, dal 9 all’11 giugno prossimi la prova scritta per l’immissione di 2800 giovani tecnici qualificati nelle pubbliche amministrazioni delle Regioni del mezzogiorno, una occasione da lungo tempo attesa da centinaia di giovani sardi. Il dipartimento della Funzione pubblica ha chiesto infatti al Formez di individuare una sede per le prove scritte anche nell’Isola che si aggiungerà a quelle delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia, precedentemente scelte.

L'esclusione della Sardegna, che avrebbe comportato per i giovani sardi importanti disagi e costi tali da scoraggiarne la partecipazione, aveva destato l’allarme e una nota di protesta da parte del parlamentare democratico Gavino Manca e anche dell'ANCI Sardegna, al quale si è anche aggiunta una lettera del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu al ministro Brunetta.

"Apprendiamo con piacere che il ministero della Funzione pubblica individuerà anche in Sardegna una sede per il cosiddetto Concorso Sud - osserva il deputato Pd Gavino Manca - Con questo provvedimento il ministro Brunetta ha riconosciuto il disagio che avrebbero affrontato alcune centinaia di sardi per partecipare al concorso. È la dimostrazione che attraverso il dialogo si possono raggiungere dei risultati nell'interesse di tutta la comunità. Attendiamo ora l'individuazione della sede isolana che sarà effettuata in base alla provenienza geografica dei candidati alla selezione".

Anche il gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale ha espresso soddisfazione per la decisione presa dal Ministero, “nella certezza che i giovani sardi daranno dimostrazione delle loro capacità e valore”.