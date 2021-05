Cagliari. Pedonalizzazione dei quartieri di Marina e Stampace sino al 1 novembre

Deliberazione della Giunta Comunale: le nuove disposizioni a partire dal 17 maggio

Di: Redazione Sardegna Live

La Giunta di Cagliari, con la Deliberazione n. 62 del 13 maggio, ha disposto di istituire, ai sensi degli articoli 3 e 7 del d. lgs. 30.04.92 n. 285 e secondo quanto indicato nella deliberazione della Giunta comunale n. 78/2017, la pedonalizzazione totale dal 17 maggio al 1 novembre prossimo, tutti i giorni della settimana H 24 dei quartieri di Marina e Stampace.

Nello specifico, via Cavour nel tratto compreso tra la Via S. Eulalia e la via Lepanto; via dei Mille nel tratto compreso tra la via Cavour e la via Roma compresa la traversa; via S. Eulalia nel tratto compreso tra la via Sicilia e la via Cavour; via Porcile nel tratto compreso tra la via Cavour e l'uscita del parcheggio del Consiglio regionale in via Sardegna; Via Regina Margherita nel Tratto tra via Sardegna e via Roma; via Sassari tratto compreso tra la Piazza del Carmine e la via Mameli; via Malta tratto compreso tra Vico Malta e via Sassari;

La chiusura delle strade sarà realizzata dal Consorzio per il Centro Storico che dovrà anche garantire l’accessibilità ai mezzi per operazioni di carico e scarico nella fascia oraria dalle 7 alle 11 dei giorni feriali per una durata di 15 minuti. Disposto inoltre il divieto della circolazione e la sosta di tutte le categorie dei veicoli, con esclusione di quelli destinati ai servizi dei disabili, di soccorso, di polizia e di emergenza. Eventuali deroghe dovranno essere appositamente autorizzate.

“Lo sforzo dell’amministrazione è notevole - sottolinea l'assessore alla Mobilità Alessio Mereu - vogliamo venire incontro alle attività commerciali e, nel contempo, trovare le soluzioni per i parcheggi e i servizi destinati ai residenti”.