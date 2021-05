Rubano un'ambulanza intervenuta ad Alghero, ritrovata in campagna

Gli operatori intervenuti per un ictus, ma al momento di effettuare il trasporto il mezzo parcheggiato in strada era scomparso

Di: Redazione Sardegna Live

Ha dell'incredibile quanto avvenuto ieri sera ad Alghero, dove qualcuno ha rubato l’ambulanza durante un intervento di soccorso.

Gli operatori sanitari erano intervenuti nel quartiere di Sant’Agostino, in largo Era, per soccorrere un paziente affetto da ictus. Una volta usciti di casa per effettuare il trasporto in ospedale, però, il mezzo parcheggiato in strada era scomparso.

Fortunatamente era presente sul posto anche una seconda ambulanza, a bordo della quale il malato è stato accompagnato presso l'ospedale Civile. Il mezzo rubato, invece, è stato ritrovato all’alba nelle campagne di Sassari grazie al sistema Gps del quale dispone. L'ambulanza era nascosta tra la vegetazione in una traversa della Buddi Buddi. Il ladro ha portato con sé solo una borsa frigo contenente dei farmaci non pericolosi.