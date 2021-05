Due furti sventati in poche ore dalla Polizia locale di Sassari

Ladri in azione in una galleria commerciale del centro e in un grande magazzino poco distante

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri, 13 maggio, la Polizia locale di Sassari è stata impegnata in due differenti attività contro la microcriminalità in città. In tarda mattinata gli agenti hanno arrestato una ragazza di 19 anni che avrebbe rubato merce per 900 euro in una galleria commerciale del centro e poche ore dopo hanno denunciato un uomo per un altro furto in un’altra catena nella stessa zona.

La prima operazione ha portato all’arresto di una cittadina rumena residente nel centro storico di Sassari. Da tempo c’erano state numerose segnalazioni, anche nella zona della Gallura, per furti compiuti con una borsa schermata che consentiva all’autore del furto di passare i controlli antitaccheggio indisturbato. Ieri, però, la ragazza sarebbe stata notata mentre nascondeva nella borsa alcuni profumi di valore. I responsabili del centro commerciale hanno chiamato la Polizia locale che è subito intervenuta, individuando nel centro storico l’auto su cui era salita la giovane per allontanarsi velocemente. La ragazza è stata portata al Comando per l’identificazione, e sarebbe stata recuperata anche la refurtiva. Questa mattina ci sarà l’udienza di convalida dell’arresto.

Poche ore dopo gli agenti sono stati richiamati nella stessa zona per un altro furto, compiuto in un grande magazzino nei pressi del primo. Anche in questo caso il presunto autore del furto è stato individuato pochi minuti dopo, nel centro storico, ancora con la refurtiva in una sacca. Si tratta di un uomo già noto alle forze dell’ordine per altri reati simili. Visto il modesto valore economico della merce, è stato semplicemente denunciato.

"La Polizia locale è impegnata quotidianamente nel controllo del territorio - spiegano dal Comando di via Carlo Felice -, per rafforzare il senso di sicurezza della popolazione. Sono attive tre stazioni mobili, dove chiunque può chiedere aiuto o supporto: una nella parte bassa del Corso, una in via Tavolara e una in piazza Castello. Il numero verde in caso di bisogno è 800615125".