Auto brucia uno stop causando la rovinosa caduta di una ciclista

Ferita una 39enne, l'automobilista è fuggito senza soccorrerla

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri, in località Olia Speciosa, a Castiadas, in prossimità dell’incrocio stradale fra la SP 20 e la SP 97, una gazzella del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Vito è intervenuta a seguito della segnalazione di un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta una 39enne ciclista di Villasimius, farmacista, caduta rovinosamente dalla bicicletta.

Il sinistro sarebbe riconducibile alla perdita di controllo della bici da parte della donna, spaventata per una mancata precedenza subita in prossimità di quell’incrocio da parte del conducente di un’auto che proveniva dal senso di marcia opposto.

Il conducente del mezzo non è stato ancora identificato in quanto allontanatosi dal luogo dell'evento senza curarsi di soccorrere la donna. La ciclista è stata trasportata da un’ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale Policlinico di Monserrato, ove è ricoverata per accertamenti e cure e non risulta essere in pericolo di vita. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente e individuare il responsabile.