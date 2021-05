Covid, a Bosa 19 cittadini positivi di cui tre ricoverati

Si abbassa il livello dell'emergenza in città

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo settimane di apprensione, anche a Bosa si abbassa il livello dell'emergenza sanitaria.

Come comunicato dal sindaco Pier Franco Casula in una nota diffusa sul web, sono 19 i cittadini attualmente positivi al coronavirus. Tre, invece, le persone ricoverate in ospedale con sintomi da Covid delle quali una si trova ancora nel reparto di Rianimazione, sebbene stazionaria.

"Al momento - spiega il primo cittadino - non abbiamo aggiornamenti sul piano vaccinale per il quale il Comune ha fornito gli elenchi dei nati dal 1942 al 1961. Inizialmente questo Piano prevedeva le vaccinazioni per Bosa a partire dalla fine di questa settimana ma, da informazioni assunte da diversi cittadini, parrebbe che il programma sia slittato alla fine della prossima settimana"

Per quanto riguarda il punto vaccinale, invece, Casula racconta: "Dopo interlocuzioni avute con i responsabili ASSL di Oristano ieri è stato fatto il sopralluogo presso le Palestre di via Gramsci. Il tecnico incaricato dall'ASSL ha indicato agli amministratori comunali e alla responsabile dell'ufficio tecnico le modalità di svolgimento delle attività per l'organizzazione degli spazi. Oggi sarà trasmessa una planimetria con le indicazioni ricevute. Non appena sarà dato il nulla osta si potrà organizzare un incontro tra le parti per coordinare e programmare le attività di somministrazione di vaccini da parte dei medici di base di Bosa e, se necessario, della Planargia, a supporto e integrazione del Piano vaccinale portato avanti dal SISP di Bosa, per favorire la copertura vaccinale nel territorio nel più breve tempo possibile".