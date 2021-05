Violenza domestica, due uomini allontanati di casa ad Arbus e Villanovafranca

Carabinieri in azione per mettere fine a situazioni di disagio e paura

Di: Redazione Sardegna Live

Stamattina ad Arbus i carabinieri della locale Stazione hanno sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte lesa, un 39enne disoccupato del luogo, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione di una misura cautelare emesso dal Tribunale Cagliari e trasmesso ai carabinieri dalla Procura.

L'uomo è infatti accusato del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso in danno del proprio padre. Ora dovrà lasciare la casa paterna e cercarsi un altro domicilio, dal quale non potrà proseguire negli atteggiamenti vessatori a cui avrebbe sottoposto l’anziano genitore e che sarebbero stati documentati dai militari.

Anche a Villanovafranca, i carabinieri hanno allontanato dalla casa familiare un 40enne notificandogli il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte lesa. L'uomo, con precedenti denunce a carico, potrà avvicinarsi a una distanza inferiore ai 200 metri alla 35enne ex compagna convivente e al figlio minore che ha appena un anno.

La donna si trova attualmente presso una comunità protetta alla quale l’uomo non dovrà in alcun modo avvicinarsi, pena di provvedimenti ulteriori, sino all’eventuale carcerazione. I comportamenti ingiuriosi, vessatori e minatori dell’uomo che sarebbero stati documentati dai carabinieri, hanno prodotto questo primo provvedimento cautelare.