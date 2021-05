Maxi operazione antidroga all'alba: 14 arresti a Cagliari

Smantellata la storica piazza di spaccio di Mulinu Becciu. Scattano le manette da Pirri a Sant'Elia

Di: Redazione Sardegna Live

È in corso di esecuzione dalle prime ore di questa mattina l'operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari denominata Dogs Square, che prevede l'esecuzione di 14 provvedimenti cautelari (12 in carcere e due ai domiciliari) per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio e traffico di stupefacenti.

I militari stanno così disarticolando una delle storiche piazze di spaccio nella citta di Cagliari, quella delle case popolari di Mulinu Becciu (case parcheggio).

Le catture sono in corso fra i quartieri di Pirri, Mulinu Becciu, Is Mirrionis, Sant'Elia ed altri. Il sodalizio, secondo quanto emerso, era organizzato con una perfetta suddivisione dei compiti ed il controllo del piccolo territorio di pertinenza: promotori, organizzatori, addetti alla custodia dello stupefacente (cocaina, eroina, anfetamine, hascisc, marjiuana), pusher e vedette. Androni, corridoi vari e gli angoli più diversi erano teatro delle operazioni di spaccio, spesso riprese dai militari con microcamere collocate in punti strategici.

Le indagini, in corso in un primo momento dal 2018 al 2019, erano riprese fra agosto ed ottobre del 2020. Le misure sono state emesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.