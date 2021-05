Assemini. Nuovamente operativo l'ATM dell'ufficio postale di via Cagliari

Danneggiato lo scorso 7 maggio e ripristinato in tempi record

Di: Redazione Sardegna Live

È di nuovo operativo l’ATM Postamat dell’ufficio postale di via Cagliari ad Assemini. Poste Italiane, infatti, ha provveduto a ripristinare il dispositivo, danneggiato nel corso dell’evento criminoso verificatosi lo scorso venerdì 7 maggio e che ha visto coinvolta anche la sede di via Carducci.

L’ATM Postamat dell’ufficio postale di Assemini 1 (via Cagliari) è disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 e, oltre a consentire il prelievo di denaro contante (fino ad un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese), può essere utilizzato per numerose operazioni in automatico come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay.

"In questi particolari momenti di emergenza in cui gli ingressi agli uffici sono necessariamente contingentati, l’utilizzo dell’ATM Postamat può essere sicuramente un’ottima alternativa allo sportello tradizionale. Gli sportelli automatici possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay" sottolinea in un comunicato Poste Italia, ricordando che l’ufficio postale di Assemini 1 è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35). Anche in questa fase, l’Azienda raccomanda ai cittadini di entrare negli uffici postali avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale.