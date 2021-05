Polemica vaccini a Lodè, botta e risposta sindaca-Ats. Alla fine la conferma: si faranno

Dopo la denuncia della sindaca per l'annullamento delle vaccinazioni previste per sabato 15 maggio è arrivata la smentita della commissaria dell'Assl di Nuoro. "Contrattacco" prontamente rispedito al mittente dalla prima cittadina: "Dichiarazioni della commissaria molto gravi, nessuno dell'amministrazione ha interesse a dare comunicazioni errate". Attesa per oggi la conferma di attivazione del punto vaccini: alla fine si farà

Di: Giammaria Lavena

Polemica aperta a Lodè sulla questione vaccini. Ieri la sindaca Antonella Canu aveva denunciato l'improvviso stop all'attivazione del punto vaccinale in loco da parte di Ats, prevista per sabato 15 maggio. "Una situazione gravissima e inaccettabile - ha dichiarato la prima cittadina -, ci sentiamo presi in giro". "Avevamo organizzato tutto", racconta, poi la notizia inaspettata: i vaccini non si fanno.

Nel pomeriggio però arriva la smentita da parte della commissaria straordinaria dell'Assl di Nuoro, Gesuina Cherchi. "In riferimento alla notizia sul presunto rinvio della campagna di vaccinazione a Lodè", la stessa comunica "che la data del 15 maggio è confermata, con l'unica differenza che a occuparsi della somministrazione dei vaccini sarà l'equipe proveniente da Nuoro, e non da Siniscola".

"Il malinteso dell'annullamento della data di Lodè - spiega la commissaria - è dovuto, probabilmente, al fatto che ad occuparsi della campagna a Lodè non sarà l'equipe del Distretto Socio Sanitario di Siniscola, a causa dell'assenza per motivi personali del responsabile d'equipe".

Non si è fatta attendere la risposta della sindaca lodeina, che la sera stessa ha rivendicato la fondatezza del suo sfogo, ribadendo che da Nuoro era arrivata la comunicazione di blocco dei vaccini e definendo le dichiarazioni della commissaria Cherchi "molto gravi". "La invito a rivalutare le sue posizioni, cercando di capire che nessuno nell’amministrazione del Comune di Lodè ha interesse a dare comunicazioni errate o a disincentivare la vaccinazione, dopo tutto l’aiuto che abbiamo offerto finora", precisa.

E aggiunge: "Si preoccupi piuttosto di risolvere celermente l’alterco creato, con delle comunicazioni ufficiali, e non con comunicazioni che arrivano dalla stessa azienda della quale lei è commissario, che la mattina dicono una cosa e la sera l’esatto opposto. Anziché stupirsi - conclude -, si risolvano i problemi. Noi saremo i primi ad esserne felici, nell’interesse unico dei cittadini".

A smorzare le tensioni una nota ufficiale di conferma dell'attivazione del punto vaccinale, che la sindaca del centro baroniese dovrebbe ricevere in giornata. Dopo 24 ore, dunque, rientra l'allarme: salvo ulteriori colpi di scena, sabato 15 maggio le vaccinazioni a Lodè si svolgeranno regolarmente.