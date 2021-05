Vaccini, Temussi (Ats Sardegna): "Pronti ad ampliare il target"

Il commissario Ares-Ats annuncia anche l'arrivo entro il mese di 196mila dosi Pfizer

Di: Giammaria Lavena

"Da venerdì 14 partiamo con il portale delle Poste per le adesioni e quindi per noi sarà più semplice ampliare il target a seconda delle richieste che arriveranno dalla struttura commissariale: l'importante però è avere i vaccini".

Lo fa sapere il commissario straordinario di Ares-Ats Massimo Temussi dopo la lettera inviata dal generale Figliuolo alle Regioni per dare il via libera alle prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i nati fino al 1981 (over 40).

"In questo momento abbiamo le scorte ed entro il mese sappiamo che dovrebbero arrivare 196mila dosi Pfizer - svela Temussi -. Andiamo avanti con il programma di immunizzazione delle isole minori e delle zone isolate, ma anche con l'apertura di punti di vaccinazione comunali e itineranti".