Tortolì. L'ultimo post di Paola su Facebook: "Perdona, perché meriti la pace"

L'ultimo contenuto pubblicato dalla vittima della brutale aggressione, alla luce dei fatti, suona come un sinistro presagio

Di: Redazione Sardegna Live

A poche ore dal dramma che ha sconvolto Tortolì e l'intera Sardegna, l'ultimo contenuto pubblicato sul profilo Facebook di Paola Piras colpisce e fa riflettere.

L'immagine rappresenta una notte illuminata dalla luna. "Perdona - recita la didascalia - non perché loro meritano il perdono, ma perché tu meriti la pace". Un messaggio che sembra raccontare tanto di quelli che dovevano essere i sentimenti e le emozioni di Paola Piras negli ultimi tempi.

La 50enne, barbaramente aggredita dall'ex compagno, lo aveva già denunciato in passato per maltrattamenti e su Masih Shahid, 29enne di origini pakistane, pendeva un divieto di avvicinamento alla donna. Misura che l'uomo ha violato introducendosi nella notte fra lunedì e martedì in casa della Piras e accoltellando lei e il figlio Mirko Farci, morto a 20 anni.