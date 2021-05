La ASSL di Nuoro cerca uno Psicologo per le carceri di Badu 'e Carros (Nuoro) e Mamone (Onanì)

Ecco come presentare la propria candidatura

Di: Redazione Sardegna Live

L’ASSL di Nuoro intende assumere uno specialista psicologo a tempo determinato (incarico di sei mesi eventualmente rinnovabile) con esperienza professionale in ambito carcerario per 20 ore settimanali al fine di assicurare le prestazioni nella branca di psicologia nelle carceri di Badu 'e Carros e Mamone. Si precisa che verrà utilizzata la graduatoria in vigore per psicologi della specialistica ambulatoriale.

I candidati interessati dovranno presentare la propria candidatura dal 12/05/2021 al 26/05/2021 esclusivamente all' indirizzo di posta elettronica dedicato dir.asslnuoro@pec.atssardegna.it utilizzando lo schema allegato A) al presente bando di avviso che dovrà essere compilato in ogni sua parte, cui dovrà essere allegato un curriculum vitae aggiornato, datato e firmato, rilasciato secondo le forme e nei termini previsti dal D.P.R. 445/2000, e una copia di valido documento d'identità. In considerazione dell'urgenza di provvedere al conferimento degli incarichi, saranno prese in considerazione solo le candidature con disponibilità all'immediato inizio della prestazione lavorativa.