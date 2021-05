Un pezzo di razzo cinese nelle campagne di Sassari? La testimonianza del signor Roberto

"Un pezzo di alluminio aeronautico in giardino a San Giovanni". La segnalazione virale sui social

Di: Redazione Sardegna Live

La segnalazione pubblicata su Facebook da Roberto Schirru ha catalizzato immediatamente l'attenzione di decine e decine di utenti che hanno commentato e condiviso la testimonianza dell'uomo. "Pezzo di razzo cinese trovato in un giardino - scrive Roberto da Sassari -. Stamattina, durante il jogging, ho intravisto un pezzo di metallo grigio, nel giardino di una casa a San Giovanni. Ho avvertito i proprietari, e abbiamo recuperato il pezzo. Si tratta di alluminio aeronautico, con un'apertura (probabilmente un portello d'ispezione). Il pezzo risulta piegato come se fosse un foglio di carta e presenta alcune tracce di abrasione e bruciature. Non si vedono scritte cinesi. Che faccio?".

Una notizia bomba che ha generato scompiglio prima che lo stesso Roberto ammettesse lo scherzo. "Sono tutto radioattivo", commenta divertito, per poi chiarire: "La verità è un'altra: 1979, precipita un DC-9 a Capoterra. Ci vado dieci anni dopo e mi sono preso questo pezzo di aeroplano, che come vedete è tutto scritto in inglese. L'occasione di fare uno scherzo era troppo ghiotta, e quindi ho pensato di far credere che questo fosse un razzo cinese. Lo dico ora perché ho paura che la polizia mi chiami e mi denunci per procurato allarme".

Alla fine, Roberto Schirru unisce l'utile al dilettevole: "Ne approfitto per invitare tutti a fare una donazione per la nostra scuola in Uganda con i nostri quaranta organi. Deborah Ricciu - Espandere Orizzonti. Vi ringrazio e arrivederci al prossimo razzo!".