Omicidio a Tortolì. Il 29 pakistano portato in caserma tra le urla e le lacrime della gente

Ha ucciso il figlio 19enne della sua ex compagna. La donna è stata operata d'urgenza all'ospedale di Lanusei

Di: Redazione Sardegna Live

Urla, insulti e tante lacrime. È stato catturato dai Carabinieri Masih Shahid, il 29enne di origine pakistana che all'alba si è introdotto nella casa di Tortolì della ex compagna, Paola Piras, di 50 anni, accoltellandola e poi uccidendo suo figlio, Mirko Farci, 19enne, che si era gettato sulla mamma per difenderla. L'uomo si trova ora nella caserma dei Carabinieri di Tortolì dove i militari lo stanno interrogando.

L'uomo è stato catturato dai carabinieri vicino al supermercato Eurospin, a un paio di chilometri dalla palazzina di via monsignor Virgilio dove è avvenuto l'omicidio. Durante il suo passaggio in manette per raggiungere la caserma dell'Arma di Tortolì, diverse persone hanno urlato al suo indirizzo parole di condanna e sdegno: "Bastardo, non è giusto, non è giusto".

È stata operata all'ospedale di Lanusei Paola Piras, la 50enne accoltellata stamattina dal suo ex compagno di origini pakistane che ha poi ucciso suo figlio 19enne mentre tentava di difenderla.

L'equipe medica guidata dal dottor Francesco Loddo, anestesista rianimatore, e dal chirurgo Gianfranco Gusai, ha concluso l'intervento mezz'ora fa, dopo aver cercato di ricucire ferite in tutto il corpo provocate da decine di fendenti. La donna è arrivata nel presidio di Santa Maria della Mercede in condizioni disperate: ha riportato lesioni profonde all'addome, al torace, al collo e al volto, alle braccia e alle gambe.

I medici sono rimasti in sala operatorio per alcune ore: la donna aveva perso molto sangue e i fendenti hanno danneggiato alcuni organi vitali. Si trova ora in Rianimazione in prognosi riservata.