L'Istituto Ianas di Tortolì vestito a lutto per la scomparsa di Mirko Farci

Fra i corridoi della scuola regna un silenzio sofferente. "Addio a un alunno rispettoso, buono, fiducioso nella vita"

Di: Redazione Sardegna Live

Fra i corridoi dell'Istituto Ianas di Tortolì regna il silenzio. Un silenzio pesante e sofferente, insolito anche in questi tempi in cui le classi sono spesso vuote e molte lezioni si tengono a distanza. E' il silenzio del dolore per la perdita di un amico, un compagno di classe, un alunno che la professoressa Luisa Usala definisce "meraviglioso" in una toccante lettera pubblicata sui social (LEGGI IL TESTO).

Mirko Farci è stato assassinato questa notte dall’ex compagno della madre, nella sua casa in via Monsignor Virgilio. La scuola si è vestita a lutto, un grande telo nero all'ingresso dell'istituto, per ricordare il giovane di appena 20 anni.

Mirko è stato raggiunto dalle coltellate dell'uomo proprio nel disperato tentativo di difendere la mamma, la 50enne Paola Piras, che, anche lei ferita, lotta tra la vita e la morte in ospedale. L'assassino, un 29enne di origine pakistana, è ricercato in tutto il territorio.