Oristano. Minaccia i genitori con un coltello e una roncola, poi si scaglia contro l’auto del padre

Arrestato 25enne

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di ieri, lunedì 10 maggio, la Squadra Volanti della Questura di Oristano ha tratto in arresto in flagranza di reato un giovane residente a Silì, V.D. 25enne, accusato di minaccia aggravata, danneggiamento e maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, il giovane, in preda ai fumi dell’alcool, aveva minacciato i poveri genitori con un coltello, poi danneggiato con l’utilizzo di una sedia l’auto del padre e infine, presa una roncola, aveva continuato a minacciare di morte i familiari.

L’intervento degli equipaggi della Squadra Volante ha scongiurato il peggio. Il giovane è stato posto in condizioni di sicurezza e condotto in Questura per poi essere portato presso il carcere di Massama e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.