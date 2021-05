Vaccini nelle isole minori, al via il 14 maggio a La Maddalena

Questa mattina un sopralluogo, due gli hub previsti. La campagna proseguirà a Carloforte e Sant'Antioco

Di: Redazione Sardegna Live

Le isole minori d’Italia Covid free in vista della stagione turistica, anche in Sardegna si guarda all’obiettivo e a tal proposito questa mattina si è svolto un sopralluogo a La Maddalena, nella quale partirà la campagna di vaccinazione di massa questo venerdì, 14 maggio. Due gli hub individuati: la sede della Scuola per sottufficiali e l'ex Arsenale.

Al summit itinerante di questa mattina hanno partecipato il sindaco Fabio Lai, il commissario dell'Ats Massimo Temussi, il commissario dell'Assl di Olbia Francesco Logias, il comandante dell'Esercito in Sardegna, generale Francesco Olla, e il comandante della Scuola sottufficiali Mauro Panarello.

"Diventeremo la prima isola sicura d'Italia prima dell'estate", ha dichiarato il sindaco Lai dopo aver appreso che la campagna in Sardegna sarebbe partita proprio da La Maddalena per poi fare tappa a Carloforte e Sant'Antioco, comuni oggetto di un analogo sopralluogo avvenuto nel pomeriggio. Nel Sulcis la campagna è prevista il 21, 22 e 23 maggio.