Cagliari, tentato furto d'auto in piena notte: 21enne arrestato

E' scattata inoltre la sanzione per violazione del coprifuoco

Di: Giammaria Lavena

Nelle prime ore della scorsa nottata, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, dopo aver ricevuto segnalazione della presenza di un individuo intento a forzare la portiera di un'auto in sosta in Viale Trieste, hanno arrestato per tentato furto aggravato Salvatore Benossa.

Il giovane, 21enne del luogo, sarebbe riuscito a introdursi in una Fiat 600, proprietà di una 30enne del luogo, tentando di avviare il motore dell'automobile. L’arrestato, nella mattinata odierna è stato sottoposto a giudizio per direttissima.

L’arresto è stato convalidato e sono stati concessi i termini a difesa con udienza fissata per il prossimo 6 luglio. E' stata altresì contestata la violazione amministrativa delle normative anti Covid, non avendo fornito valide giustificazioni circa sua presenza in loco in orario vietato.