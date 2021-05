Agenas: posti letto occupati Covid sotto il 20% in Sardegna

Il 19% in terapia intensiva e il 18% in area non critica

Di: Redazione Sardegna Live

Resta stabile sotto la soglia del 20% l'occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid sia nelle terapie intensive che nei reparti di medicina. Nello specifico si è passati in una settimana dal 24% di lunedì scorso al 19% di ieri anche se si registra un lievissimo incremento dell'1% nelle ultime 24 ore.

E' una percentuale ben al di sotto della soglia critica del 30% fissata dal Governo. Bassa la pressione anche negli altri reparti non intensivi: in sette giorni il calo è stato di quattro punti percentuali, dal 22 al 18% con un -1% tra sabato e domenica.

Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Unità di crisi regionale, i positivi attualmente ricoverati negli ospedali sardi sono 335: 295 in reparti non intensivi e 40 nelle intensive.