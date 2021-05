Vaccini: nuova frenata in Sardegna, appena 6.300 dosi in 24 ore

Appena il 37% dei sardi ha ricevuto almeno una dose

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora a rilento la campagna vaccinale in Sardegna: dopo le oltre 12mila dosi inoculate sabato, ieri si è scesi a 6.345. Alle 6 di questa mattina erano 596.357 le dosi somministrate nell'Isola.

Complessivamente nell'Isola è stato inoculato il 79,5% delle 749.940 dosi consegnate dalla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo che proprio oggi ha dato il via alle adesioni per gli over 50. Non tutte le regioni, però, si sono adeguate e tra queste la Sardegna che è arrivata all'appuntamento quando ancora sta concludendo la vaccinazioni di categorie prioritarie come i fragili.

Il Commissario Ares-Ats Massimo Temussi, già ieri aveva spiegato che "con i diabetici, inseriti di recente, in tutto circa 120mila persone, a oggi circa la metà ha ricevuto la prima dose. Serviranno ancora minimo due settimane per chiudere".

Ad oggi sono 113.877 i soggetti fragili e i Caregiver che hanno avuto almeno la prima dose di vaccino Pfizer o Moderna. Rispetto alla popolazione, invece, le dosi somministrate in rapporto agli abitanti raggiungono quota 36,6%, di cui prima dose e monodose 25,9% e seconda dose 10,7%.