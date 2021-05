Cagliari. Scoppia una violenta lite e finiscono entrambi all'ospedale

I carabinieri intervenuti sul posto dopo la lite avrebbero rinvenuto e sequestrato una mazza in legno, tre fiocine, un coltello ed un grosso ferro tagliente

Di: Giammaria Lavena

Ieri alle 21,30 circa, a Cagliari, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia con i colleghi delle Stazioni di Pirri e San Bartolomeo, sono intervenuti in via Dei Navigatori, presso la sede della Cooperativa dei pescatori, dove poco prima, secondo quanto appreso dalle autorità vi era stata una lite tra O.M., 60enne, e P.M., 51enne, entrambi di Cagliari e con precedenti di polizia, i quali si erano però già allontanati dal sito.

Sarebbero state rinvenute e sottoposte a sequestro una mazza in legno lunga circa un metro, tre fiocine, un coltello di 20 cm ed un grosso ferro tagliente, questi ultimi verosimilmente utilizzati durante la violenta lite. Il 51enne sarebbe riuscito a raggiungere la propria abitazione, da dove ha richiesto l'intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale Brotzu, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata per "ferita lacero contusa frontale e ferite penetranti all’addome".

Il 60enne invece è ricoverato presso il policlinico di Monserrato. Sono ancora in corso accurate indagini per accertare i motivi per i quali sarebbe scaturita la violenta lite fra i due.