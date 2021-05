Guspini, colto in flagrante mentre vendeva eroina: arrestato 51enne

In casa dello spacciatore anche marijuana e cocaina

Di: Giammaria Lavena

Ieri alle 13, i carabinieri della Stazione di Guspini, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 51enne del luogo, disoccupato, destinatario del reddito di cittadinanza. L'uomo, fermato in via Cagliari, avrebbe ceduto a un 50enne due sigarette artigianali contenenti ciascuna una dose di eroina, per un peso complessivo di 33 grammi.

Durante la successiva perquisizione presso l’abitazione dello spacciatore sarebbero stati rinvenuti anche 0,20 grammi di cocaina, 0,40 grammi di marijuana, bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente, tutto sottoposto a sequestro.

Al termine delle formalità l’uomo, dichiarato in stato di arresto, è stato accompagnato presso la propria abitazione dove dovrà permanere in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che domani effettuerà a suo carico il processo con rito per direttissima.

L’acquirente verrà invece segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti.