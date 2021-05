Il razzo cinese cadrà stanotte: diramata l’allerta in Sardegna

La Protezione Civile raccomanda di stare lontani da finestre e porte vetrate, di posizionarsi in casa nei punti strutturalmente più solidi e di non toccare eventuali frammenti del razzo che dovessero raggiungere il suolo

Di: Redazione Sardegna Live

C’è la possibilità, seppure remota, che alcuni detriti del razzo cinese Lunga Marcia 5B colpiscano l'Italia e la Sardegna è tra le regioni a rischio. La previsione di rientro sulla terra è fissata per le ore 2:24 del 9 maggio, con un margine di errore di 6 ore.

"Eventi di questo tipo e casi reali di impatto sulla Terra, e in particolare sulla terraferma, sono assai rari", sottolinea in una nota la Protezione civile regionale, "e pertanto non esistono comportamenti di autotutela codificati in ambito internazionale da adottare".

"Sulla base delle informazioni attualmente rese disponibili dalla comunità scientifica, è possibile fornire, pur nell'incertezza connessa alla molteplicità delle variabili, alcune indicazioni utili alla popolazione affinchè adotti responsabilmente comportamenti di autoprotezione qualora si trovi nei territori potenzialmente esposti all'impatto". Nello specifico, si raccomanda di stare lontani da finestre e porte vetrate, di posizionarsi in casa nei punti strutturalmente più solidi e di non toccare eventuali frammenti del razzo che dovessero raggiungere il suolo.