C'è la conferma: la Sardegna resta in zona arancione

Lo ha confermato l'assessore alla Sanità, Mario Nieddu, durante la seduta del Consiglio Comunale di Alghero

Di: Redazione Sardegna Live

"La Sardegna resterà un'altra settimana in zona arancione, me l'ha comunicato il ministro Speranza". Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Mario Nieddu, nel corso della seduta del Consiglio comunale di Alghero alla quale sta partecipando.

Sardegna e Calabria sono le regioni italiane nelle quali l'indice di trasmissibilità del Covid-19, noto come R(t), è il più basso d'Italia. Proprio sulla base di questo e altri dati in miglioramento l'isola contava di passare in zona gialla.

In particolare la Regione aveva chiesto al ministro Speranza, con un dossier, di poter arrivare anticipatamente dalla fascia arancione a quella gialla visto il calo dei contagi e l'assenza di focolai - ora certificata dalla bozza del report settimanale - e di allerte specifiche. Il numero settimanale dei casi si attesta infatti su 1.072 con un incidenza di circa 67 casi per 100mila abitanti. Bassa la classificazione complessiva del rischio.