Casi Covid nelle scuole di Carbonia e Iglesias, istituti chiusi per due settimane

Lo hanno fatto sapere i due sindaci in una diretta congiunta su YouTube. Massidda: "Impossibilità di tracciamento contagi per numero limitato di operatori nel territorio. Usai: "Situazione disastrosa, si torna indietro di un anno"

Di: Giammaria Lavena

I sindaci di Carbonia e Iglesias, Paola Massidda e Mauro Usai, chiudono le scuole per due settimane dopo il rilevamento di alcuni casi di positività al coronavirus. L'ordinanza a Carbonia è già stata firmata, a Iglesias quasi, come comunicato gli stessi primi cittadini nel corso di una diretta congiunta su YouTube. Lo richiesta di stop precauzionale è estesa ai luoghi dove si svolgono attività ludico sportive e riguarda anche i trasporti pubblici.

"Il motivo è legato alla impossibilità di poter tracciare i contagi a causa del numero limitato di operatori presenti nel territorio", spiega Massidda. "Una situazione disastrosa - afferma Usai -, si torna indietro di un anno. Noi siamo già intervenuti con la chiusura di alcune scuole, ma ci è stato comunicato che non è stato possibile tracciare i contatti. Io ringrazio gli operatori sanitari che stanno lavorando, si tratta però di solo cinque persone che devono gestire i numeri di un territorio di 150mila abitanti".

La chiusura delle scuole, sottolineano i due primi cittadini, serve a far sì che il virus non si diffonda nei Comuni limitrofi, visto che ogni giorno centinaia di studenti pendolari frequentano le scuole di Iglesias e Carbonia. "Sentiremo subito i dirigenti scolastici per fare il punto della situazione", fa sapere Usai.