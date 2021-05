Vaccini. Aou Cagliari ribatte a Comitato: "Somministrazioni fragili mai fermate"

Dopo le lamentele del Comitato fragili è arrivata la risposta dell'Aou di Cagliari: "Nelle ultime due settimane abbiamo somministrato oltre 4mila dosi ai pazienti fragili"

Di: Giammaria Lavena

"Le somministrazioni ai fragili non si sono mai fermate e non si fermeranno. È una nostra priorità così come lo sono le seconde dosi che vanno assolutamente fatte". Così il direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, Giorgio Sorrentino, in risposta alle recenti proteste.

Il Comitato fragili ha infatti spedito una doppia lettera, prima al presidente della Repubblica e poi al commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, denunciando lo stop alle inoculazioni per tale categoria.

"Nelle ultime due settimane abbiamo somministrato oltre 4mila dosi ai pazienti fragili, a cui si aggiungono ovviamente le vaccinazioni anche degli altri pazienti che si sono prenotati tramite il sistema regionale", ribatte invece l'Aou.

"Un'attività, è utile ricordarlo a chi forse se lo dimentica, che si aggiunge a quelle proprie del nostro ospedale, che cura e assistenza ogni giorno migliaia di pazienti", conclude.