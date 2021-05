Nule. Allevatore ucciso con una fucilata al volto

A trovare il cadavere nell'ovile di sua proprietà sono stati i figli

Di: Redazione Sardegna Live

È stato ucciso ieri a Nule con un colpo di fucile al volto Francesco Dessena, allevatore di 77 anni. A trovare il suo cadavere alle 23 sono stati i figli che, non vedendolo rientrare a casa, sono andati nell’ovile di proprietà della famiglia e lo hanno trovato riverso a terra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bono e del Reparto operativo del comando provinciale, il sostituto procuratore di Nuoro, Giorgio Bocciarelli, e il medico legale. La vittima non sarebbe in alcun modo riconducibile ai fatti di sangue più recenti.

Secondo quanto ricostruito finora si tratterebbe di un agguato a opera di una persona che conosceva la vittima. Le indagini si stanno concentrando sulle conoscenze di Dessena e sulla ricostruzione delle sue ultime ore di vita. L'obiettivo è quello di stabilire l'ora esatta del delitto. I carabinieri hanno sentito diverse persone alla ricerca di elementi utili per l'inchiesta, ma nessuno ha visto nulla. Sulla scena del crimine sono stati trovati pochi elementi: il killer potrebbe anche avere agito con dei complici. Il podere dei Dessena si trova in una zona isolata: per raggiungerlo bisogna percorrere due chilometri fuori da Nule e poi altri quattro lungo una stradina tortuosa di campagna.