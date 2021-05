Oristano. Muore nel poliambulatorio in attesa della visita medica

Malore improvviso per una 70enne

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna di 70 anni è morta ad Oristano mentre era in attesa di una visita medica al poliambulatorio di via Michele Pira. Fatale per la signora un malore improvviso.

La vittima, originaria della penisola, risiedeva a Bonarcado e si trovava in città per una visita legata ad alcune patologie che la affliggevano. Inutile l'intervento del 118. La donna ha fatto appena in tempo a chiedere aiuto prima di accasciarsi a terra, morendo poco più tardi davanti ai soccorritori.

Sul posto anche gli agenti della Questura di Oristano per i dovuti accertamenti.