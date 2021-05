Covid. Gimbe: casi in diminuzione in Sardegna, -32,9%

Migliora anche situazione posti letto occupati, 22%

Di: Redazione Sardegna Live

Numeri sul covid in netto miglioramento in Sardegna, Isola che ambisce a diventare gialla da lunedì prossimo.

Secondo il consueto report settimanale della Fondazione Gimbe sulle 20 regioni italiane, nella settimana dal 28 aprile al 4 maggio in Sardegna risulta in miglioramento l'indicatore relativo ai "Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti" (1.020) e si registra una diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente, -32,9%, il dato migliore in tutta Italia. Sotto soglia di saturazione anche i posti letto in area medica e terapia intensiva, entrambi al 22% (la soglia critica è rispettivamente del 40 e 30%).