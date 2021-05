Cagliari, Costa Crociere spiega: "Un solo caso positivo, previsto il suo sbarco domani"

La compagnia spiega: "E' stato possibile individuarlo grazie ai rigorosi protocolli di sicurezza. Nessun altro passeggero positivo"

Di: Giammaria Lavena

"Grazie ai rigorosi protocolli di sicurezza previsti per la ripartenza delle crociere Costa, a bordo di Costa Smeralda, ammiraglia della compagnia che ha fatto scalo oggi a Cagliari, è stato possibile individuare un caso di positività al coronavirus. Il caso positivo è stato rilevato grazie ai test effettuati a metà della crociera, partita da Savona il 1° maggio, che si aggiungono come ulteriore precazione a quelli già previsti prima dell’imbarco".

Così in una nota Costa Crociere fa chiarezza sulla situazione contagi oggi a bordo della nave da crociera Costa Smeralda. "Seguendo le procedure previste - si legge -, il caso positivo è stato immediatamente isolato e si è provveduto al tracciamento dei suoi contatti a bordo, che sono stati anch’essi posti in isolamento e sottoposti a un ulteriore test, che ha dato esito negativo".

"In accordo con le autorità sanitarie, il caso positivo verrà sbarcato domani, 6 maggio, nel porto di Civitavecchia, per consentire il suo rientro a casa tramite trasporto protetto. Tre contatti stretti, compagni di viaggio del caso positivo, sebbene risultati negativi al test, verranno anch’essi sbarcati per il rientro a casa", conclude la nota.