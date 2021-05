Cagliari. Iniziata la stagione crocieristica: in porto la Costa Smeralda

Truzzu: "Ringraziamo la Regione Sardegna che consente alla città di recuperare un minimo di normalità ospitando i crocieristi"

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo diversi mesi di assenza, con l’arrivo al porto di Cagliari della Costa Smeralda si è aperta la stagione crocieristica estiva 2021.

Partita da Savona, i porti coinvolti sono quelli di La Spezia, Civitavecchia, Messina, Cagliari, Palermo, Bari e Trieste.

"Ringraziamo la Regione Sardegna - afferma il Sindaco Paolo Truzzu - che consente alla città di recuperare un minimo di normalità ospitando i crocieristi, che avranno modo di apprezzare una città sempre affascinante nella speranza di continuare la fortunata collaborazione con Costa Crociere e di poter presto riportarli anche all’interno delle attività produttive cittadine ".

"Manifesto grande soddisfazione e un pizzico di emozione - sottolinea l’Assessore al Turismo del Comune di Cagliari - per questo ottimo lavoro in sinergia e ringrazio il presidente della Regione Christian Solinas per avere permesso lo sbarco in totale sicurezza ed aver raccolto così la mia richiesta, evitando così la possibilità concreta da parte della Costa Crociera di essere costretta a cancellare l’intera stagione crocieristica per il 2021".

"Esprimiamo viva soddisfazione per il ritorno delle crociere a Cagliari e in Sardegna, auspicando che si tratti di un primo segnale di normalità che ci possa riportare in breve termine ai livelli di traffico pre-COVID. Un lavoro di squadra che come sempre ha ben pagato", dice il Presidente dell’Autorità Portuale Massimo Deiana.

"L’Agenzia Cincotta - afferma Cinzia Cincotta, responsabile dell’omonima Agenzia marittima - considera favorevolmente come risultato del lavoro di squadra questo scalo della Costa Smeralda, confidando che sarà il primo di una serie di scali che vedrà in città anche l’arrivo della Costa Firenze dai primi di luglio, nuova ammiraglia della Costa Crociere che approderà nell’isola sarda. La nave arriverà con 1613 passeggeri e ne imbarcherà a Cagliari altri 98 provenienti da tutta la Sardegna ".