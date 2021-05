Droga e armi a in Barbagia: due persone in manette

In campo i carabinieri di Tonara, Desulo e Ovodda: sequestrate armi, munizioni e 80 kg di marijuana

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata di ieri, nel corso di un servizio coordinato della Compagnia Carabinieri di Tonara, i militari della Stazione di Desulo, unitamente al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e della Stazione di Ovodda, hanno tratto in arresto N.L., 28 anni, per detenzione ai fini di spaccio di 450 grammi di marijuana, denunciandolo inoltre per detenzione di arma clandestina e detenzione abusiva di armi e munizioni. Il giovane infatti sarebbe stato trovato in possesso di una pistola rudimentale, composta da canna intagliata nel ferro, con percussore a molla e cane, sottoposta agli accertamenti tecnici del RIS di Cagliari per valutarne la potenzialità offensiva, una cartuccia cal. 12 a palla illegalmente detenuta, una pistola a salve marca “New Police” cal. 8 mm. senza matricola e priva di bollino rosso attestante la non pericolosità della stessa.

Nella medesima operazione è stato arrestato A.C., classe 1966, per detenzione ai fini di spaccio di 80 chili circa di marijuana, custoditi all’interno della propria abitazione, che avrebbe potuto fruttare oltre 500.000 euro.

Il tutto è stato sequestrato dai militari e la Procura di Oristano ha disposto l’arresto presso il proprio domicilio in attesa della convalida, avvenuta nella mattinata odierna.