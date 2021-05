Mancano i vaccini, scoppia focolaio nella casa di riposo a Nuraminis

Tre anziani ospiti della struttura e tre operatori contagiati

Di: Redazione Sardegna live

Mentre la situazione contagi da coronavirus migliorava fra la popolazione di Nuraminis, un focolaio è esploso nella struttura per anziani Casa Lucrezia.

Ne dà notizia il sindaco Stefano Anni: "Vi informo che nel nostro Comune ci sono sei casi di positività accertata al Covid-19 presenti in un unico focolaio, la casa di riposo ‘Lucrezia’. Tutti gli ospiti sono isolati e la situazione è sotto stretto controllo e monitoraggio quotidiano dai medici e dall'Ats. Sono state inoltre messe in atto tutte le azioni previste e necessarie al fine di dare il massimo supporto alla struttura nella speranza che tutto si risolva per il meglio".

Ad aver contratto il virus sarebbero tre anziani ospiti e tre operatori che avevano ricevuto soltanto la prima dose del vaccino.