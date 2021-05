Spuntini a Berchidda e Aggius: 21 giovani multati

Due minorenni segnalati alla Prefettura come assuntori di marijuana

Di: Redazione Sardegna Live

Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre era intenti a banchettare in compagnia, così 21 giovani galluresi sono stati sanzionati per aver violato le norme anti-Covid.

Il primo spuntino è stato scoperto nel centro di Berchidda. Ben 13 i partecipanti di età compresa tra i 17 e i 20 anni. Oltre alla sanzione amministrativa per tutti, due minorenni sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di marijuana perché trovati in possesso di uno spinello, un altro è stato denunciato alla Procura dei minori di Sassari per detenzione ai fini di spaccio della medesima sostanza stupefacente poiché aveva con sé 80 grammi e altri 8 in casa sua, dove è stata compiuta una successiva perquisizione che ha messo nei guai anche il padre, denunciato per detenzione di munizioni per pistola e fucili illegalmente detenuti nell'abitazione, poi sequestrati.

Un secondo raduno conviviale è stato oggetto della visita dei militari ad Aggius, dove altri 9 giovani sono stati multati dopo essere stati scoperti dai carabinieri della Compagnia di Tempio a fare festa in una casa di campagna.