Quartu, nigeriano 41enne arrestato per omicidio

Dopo aver investito un connazionale in seguito a una lite si era dato alla fuga a piedi

Di: Redazione Sardegna Live

Nella notte di ieri, intorno alle ore 2, a Quartu Sant'Elena, i carabinieri sono intervenuti su richiesta di personale del 118 in via Pirastu dove è stato ritrovato il cadavere di un 36enne nigeriano, Oshoman Friday, rinvenuto sul ciglio della strada verosimilmente investito da una Opel Astra ribaltata rinvenuta a pochi metri dal cadavere, il cui conducente si era dato alla fuga a piedi.

I carabinieri della Compagnia di Quartu e del Nucleo Investigativo di Cagliari hanno iniziato subito le ricerche di un altro nigeriano 41enne, che aveva in uso l’autovettura. Lo stesso si è presentato in caserma per raccontare la propria versione dei fatti, affermando di avere colpito Oshoman accidentalmente, facendo manovra.

Dalle indagini dei militari, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, sarebbero emerse però evidenti contraddizioni nella versione dei fatti rilasciata dal conducente. Ulteriori accertamenti avrebbero permesso di appurare che l’investimento non fosse casuale ma voluto, presumibilmente a seguito di una lite scaturita per futili motivi. Il nigeriano, con precedenti, è stato così tratto in arresto per omicidio volontario.