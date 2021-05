Berchidda. Spuntino in casa e marijuana fra giovanissimi: 13 sanzioni e una denuncia

Tutti sanzionati i 13 presenti, giovani fra i 17 e i 20 anni. Due di questi segnalati per possesso di uno spinello e un terzo denunciato poiché trovato in possesso di 88 grammi di marijuana. Denunciato anche il padre di quest'ultimo per possesso di munizionamento illecitamente detenuto

Di: Giammaria Lavena

I carabinieri della Stazione di Berchidda e della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, nel corso dei normali servizi preventivi di controllo del territorio, hanno proceduto a sanzionare 13 giovanissimi, tutti di età compresa tra i 17 e i 20 anni, sorpresi a far spuntino in una casa del centro cittadino.

Nella circostanza, i carabinieri interventi avrebbero accertato tra l’altro che un paio di ragazzini erano in possesso di uno spinello ed un terzo giovane, 17enne del posto, aveva nella sua disponibilità circa 80 grammi di marijuana.

Identificati tutti i partecipanti e messo fine alla riunione, i militari hanno sanzionato amministrativamente tutti i ragazzi, segnalando alla Prefettura i due assuntori e denunciando il diciassettenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti alla Procura della Repubblica per i minorenni di Sassari.

La successiva perquisizione effettuata a casa di quest’ultimo avrebbe inoltre permesso di rinvenire altri 8 grammi di marijuana e, nella disponibilità del padre (altresì denunciato), diverso munizionamento per pistole e fucili illegalmente detenuto, tutto sottoposto a sequestro.