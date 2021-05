Covid. La Sardegna ha numeri da zona gialla

Ordinanza Speranza prevede possibilità di nuova classificazione

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo tre settimane di zona rossa, la Sardegna da oggi passa alla fascia intermedia di rischio Covid con regole e divieti meno rigidi, anche sugli spostamenti.

I numeri, però, continuano ad essere quelli di zona gialla e anche ieri si è registrato un calo dei contagi e dei ricoverati.

Uno spiraglio lasciato aperto dall'ultima ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. L’Isola potrebbe dunque restare in zona arancione una sola settimana.

Intanto, restano vietati gli spostamenti tra Comuni - tranne che per i residenti nei centri con meno di 5mila abitanti in un raggio di 30 km dal paese - se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. All'interno del proprio Comune però sarà possibile spostarsi liberamente, anche per fare una passeggiata o per far visita a parenti e amici per un massimo di quattro persone non conviventi, cui si aggiungono i figli under 14 e le persone disabili o non autosufficienti.

Riaprono i negozi e i centri commerciali (questi ultimi saranno chiusi nei weekend), mentre poco cambia per bar e ristoranti e bar che dovranno proseguire solo con l'asporto. Alle scuole superiori ritorna in presenza almeno per il 70% degli studenti e fino a un massimo del 100%.

Tutti i dettagli: regole in zona arancione